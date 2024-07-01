Кипер Португалии установил уникальное достижение в игре со Словенией 

Достижение вратаря сборной Португалии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошта установил уникальное достижение в матче 1/8 Евро-2024 со Словенией.

Кипер португальцев сумел отбить три одиннадцатиметровых в серии пенальти – ранее в историях чемпионатах Европы это не удавалось никому.

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Основное время матча между Португалией и Словенией закончилось со счетом 0:0 – Словения стала первой в истории Евро и Кубках мира командой, которая вылетела, сыграв четыре ничьи в четырех матчах на турнире.

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