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Футбол

Оливье Жиру — о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там

Игрок прокомментировал свой переход в клуб MLS

Оливье Жиру - о переходе в клуб MLS: Я всегда хотел завершить свою карьеру там

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Легендарный французский форвард Оливье Жиру поделился своими эмоциями о переходе из "Милана" в "Лос-Анджелес".

    "Я всегда хотел завершить свою карьеру в MLS. У меня есть семья, это решение было лучшее для них. А еще из-за образа жизни.

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    Мои дети могут узнать о другой культуре, другой англоязычной стране".

    Форвард летом 2021 года присоединился к "Милану" из "Челси" за 4,8 млн евро. Жиру всего за "россонери" сыграл 130 матчей, в которых забил 48 голов и отдал 20 ассистов.

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