WTA опубликовала календарь турниров на 2025 год

Стало известно расписание соревнований на следующий сезон

Главные изменения в календаре на сезон-2025 в сравнении с 2024 годом:

— турнир WTA 500, который ранее проходил в Истборне, перенесён в Лондон и состоится на первой неделе травяного отрезка (с 9 июня);

— турнир WTA 250 в Ноттингеме перенесён на вторую неделю травяной части сезона (с 16 июня);

— турнир WTA 250 в Истборне пройдёт на третьей неделе травяного отрезка (с 23 июня);

Таким образом, на каждой из игровых недель на траве будет проводиться по одному турниру WTA 250 и WTA 500.

— турниры WTA 1000 в Монреале и Цинциннати увеличены до 12-дневного формата, как соревнования в Индиан-Уэллс, Майами, Мадриде, Риме и Пекине.

С календарём турниров на 2025 год можна ознакомиться на официальном сайте WTA.

btu.org.ua