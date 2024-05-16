Валттери Боттас не исключает, что вернётся в Mercedes

Перейдя из Mercedes в Alfa Romeo/Sauber в 2022 году, Валттерии Боттас не без удовольствия говорил об отсутствии строгих корпоративных правил в своей новой команде по сравнению с предыдущим работодателем. Однако теперь финн готов пойти на определённые компромиссы ради подписания контракта с заводской командой Audi или Mercedes.

Когда в Имоле Боттаса спросили, может ли он вернуться в команду из Брэкли, Валттери ответил: «В данный момент возможны все варианты. Но при этом моим приоритетом станет долгосрочный контракт.

Я уверен, что возможен правильный компромисс. Я уже работал в корпоративном мире и знаю, как там всё устроено. Я смогу с этим справиться, но главное, чтобы команда уважала меня и предоставляла возможности добиваться результатов. Но я уверен, что в любом вопросе можно прийти к компромиссу.

В данный момент я веду переговоры по нескольким направлениям, и уже достигнут определённый прогресс. Я не полагаюсь на какой-то один вариант и рассматриваю разные опции, но для меня приоритетным является многолетний контракт.

Мне не нужно соглашение на один год просто для того, чтобы остаться в Формуле 1. Мне необходим долгосрочный проект с конкретными целями и уважительным отношением к тому, чего я могу достичь. Это главное.

Разумеется, быстрая машина предпочтительнее, но важнее гарантировать будущее на несколько лет, чтобы вместе с командой работать над поставленными целями».

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