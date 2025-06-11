В 2026-м Гран При Канады и Indy 500 совпадут по времени

В 2026 году впервые в истории гонка Формулы 1 пройдёт не просто в один день с Indy 500, но и практически одновременно.

Соответственно, болельщикам придётся выбирать, что смотреть, и судя по реакции публики в соцсетях, ей это не нравится.

В Формуле 1, составляя календарь на следующий сезон, из соображений логистики изменили дату проведения этапа в Канаде и передвинули его на 24 мая, но именно в этот день в США пройдёт классическая гонка в Индианаполисе.

Она стартует в 12:45 по североамериканскому восточному времени (EDT), а Гран При Канады – в 14:00, следовательно, в этот момент Indy 500 будет в самом разгаре.

В предыдущие годы, в том числе и в 2025-м, Indy 500 проходила в день Гран При Монако, но в воскресенье вечером, поэтому накладки не было, однако на этот раз интересы болельщиков, о которых так любят говорить в Формуле 1 и FIA, отошли на второй план.

В плане логистики календарь 2026 года составлен несколько более рационально, поскольку основная часть оборудования команд чемпионата мира останется в Северной Америке, куда его доставят перед Гран При Майами, запланированным на первый уик-энд мая, а через три недели пройдёт гонка в Монреале.

Но при этом два этапа разделены весьма продолжительной паузой, поэтому персоналу команд всё равно придётся вернуться в Европу – не логичнее ли было бы гонки в Майами и Канаде провести встык? И тогда удалось бы избежать накладок с Indy 500, которой принадлежит мировой рекорд посещаемости, а также она неизменно остаётся одним из лидеров телевизионных рейтингов.

Кстати, в мае погода в Монреале обычно менее благоприятная, чем в июне, а тут ещё и такая накладка, и что-то подсказывает, что промоутеры Гран При Канады не в восторге от того, что предпочтения аудитории, североамериканской прежде всего, неизбежно разделятся, да и на продаже билетов это может сказаться.

На популярность Indy 500 делают поправку даже в NASCAR, стараясь скорректировать свой календарь, чтобы гонки кузовной серии не совпадали со столь важным событием в мире автоспорта.

Впрочем, сегодняшняя версия календаря чемпионата мира носит предварительный характер, и у Формулы 1 ещё будет время на внесение каких-то поправок, ведь для того, чтобы избежать прямой накладки, достаточно хотя бы изменить время старта Гран При Канады.

Мировая гоночная пресса будет с интересом следить за дальнейшим развитием событий; как пишет британский журнал MotorSport Magazine, пока создаётся впечатление, что в Формуле 1 действуют намеренно, чтобы насолить организаторам IndyCar.

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