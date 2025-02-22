Вассёр: Первые четыре-пять гонок критически важны

Мы уже приводили слова Фредерика Вассёра, который сказал, что на ранней стадии сезона Ferrari будет заниматься модернизацией машины SF-25, но довольно рано переключится на работу над проектом 2026 года. На страницах Gazzetta dello Sport руководитель итальянской команды более подробно рассказал о том, как будет строиться работа в первые месяцы после начала чемпионата.

Фредерик Вассёр: «Безусловно, мы будем модернизировать шасси на начальной стадии сезона. Первые четыре или пять гонок будут критически важными. Посе этого мы оценим положение дел и примем решения о том, каким образом распределить наши силы.

Если команда будет секунду проигрывать лидерам или, наоборот, сразу добьётся заметного преимущества, продолжать доработку SF-25 не будет смысла, но я не думаю, что события будут развиваться по такому сценарию.

В любом случае нам придётся действовать на двух фронтах (т.е. одновременно заниматься и доводкой существующего шасси, и работать над машиной 2026 года). При этом понятно, что основным фактором, от которого зависит наш выбор, станет ситуация в чемпионате после четырёх-пяти гонок.

В прошлом году соперничество было очень острым, так что революций быть не должно. По ходу сезона всё больше внимания придётся уделять разного рода нюансам. В теории в споре за титул могут участвовать четыре команды, но посмотрим, какой будет расстановка сил после нескольких первых Гран При…»

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