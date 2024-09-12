Подтверждён интерес Хэмилтона к покупке команды MotoGP

Мы уже рассказывали об интересе Льюиса Хэмилтона к покупке команды, выступающей в MotoGP, но до сих пор официального подтверждения намерений гонщика Mercedes не было. Однако на конференции для инвесторов, проводимой банком Goldman Sachs, исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей рассказал, что как только стало известно о планах Liberty Media купить MotoGP, Хэмилтон озвучил желание стать владельцем одной из команд.

Грег Маффей: «Я считаю MotoGP невероятно захватывающим продуктом. Вы только подумайте, что мотогонщики ведут борьбу на скорости 350 км/ч в пятнадцати сантиметрах друг от друга – это просто безумие. А обгоны производят невероятное впечатление.

Как я сказал, это захватывающий продукт. К сожалению, о нём мало знают в США, но во всём мире, особенно в Азии, интерес большой. Конечно, сердцем MotoGP остаются Испания, Италия и в какой-то мере Франция, но у нас есть возможность расширить аудиторию.

Как только мы анонсировали покупку MotoGP, нам сразу же стали звонить люди со словами: «Я хочу купить команду». В их числе был и Льюис Хэмилтон. Почему они вдруг захотели стать владельцами команды? Потому, что они видели, как мы преобразили Формулу 1, и хотят быть с нами в новом проекте».

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