ВИДЕО. «Он начался». Усик предупредил Фьюри перед реваншем в декабре

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBO, WBC, WBA и IBO Александр Усик сообщил, что начал тренировочный лагерь, готовясь к реваншу с Тайсоном Фьюри. Александр опубликовал соответствующее видео и обратился к Фьюри.

«Скоро увидимся, Тайсон. Мой тренировочный лагерь начался», – написал Усик в Инстаграме.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua