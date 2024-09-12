Connect with us
Футбол

Саутгейт: У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше

Гарет рассказал о планах на будущее

Саутгейт: У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, который возглавлял команду на протяжении восьми лет, рассказал о планах на будущее.

    "Я не собираюсь никуда спешить. У меня много возможностей, я открыт ко всему, что будет дальше. Это может быть как в футболе, так и вне его. Я просто собираюсь взять паузу, подзарядиться, а потом двигаться дальше.

    Я думаю, что сейчас люди понимают, что мне нужно восстановить свою энергию. У меня было невероятное восьмилетнее путешествие с командой, для меня было привилегией быть тренером моей страны. Я работал с блестящими игроками и замечательным персоналом", – сказал специалист.

    После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация назначила Ли Карсли временным наставником "Трех львов".

    Читайте такжеМоуринью: Я дважды отказал сборной Англии
    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis