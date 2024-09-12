US Open. Элина Свитолина против Коко Гауфф в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня будет играть за место в четвертом круге Открытого чемпионата США. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф откроет игровой день на Arthur Ashe Stadium в 19:00 по по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 – Strasbourg; 2021 – Chicago 250; 2020 – Monterrey, Strasbourg; 2018 – Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 – Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 – Kuala Lumpur; 2015 – Marrakech; 2014 – Baku; 2013 – Baku; 2012 – 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.08.2024): 480/256

Призовые за карьеру: $24,094,612

Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 7 (2024 – Auckland; 2023 – US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 – Parma; 2019 – Linz)

Высший рейтинг WTA: 2 (10/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 30.08.2024): 215/96

Призовые за карьеру: $13,863,007

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H2H: 1-1

2024 | Окленд (WTA 250) | Хард | Финал | Гауфф – 6:7(4), 6:3, 6:3

2021 | Australian Open | Хард | R64 | Свитолина – 6:4, 6:3

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: Мария Лурдес Карле (Аргентина, №83) 3:6, 6:3, 6:4

R2: Ангелина Калинина (Украина, №55) 6:1, 6:2

Коко Гауфф

R1: Варвара Грачева (Франция, №66) 6:2, 6:0

R2: Татьяна Мария (Германия, №99) 6:4, 6:0

История на турнире

Элина Свитолина – 25/10 | Свитолина 11-й раз играет на Открытом чемпионате США. Свой лучший результат она показала в 2019 году, когда дошла до полуфинала.

Коко Гауфф – 14/5 | Гауфф седьмой раз выступает на домашнем “мэйджоре”. В прошлом году она выиграла титул, обыграв в финале Арину Соболенко.

Выступления на харде (на 30/08/2024):

Элина Свитолина – 282/134 (16/8 в этом году)

Коко Гауфф – 122/55 (21/7 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина – 28/17

Grand Slam – 10/3 | AO – R4, RG – R4, WM – 1/4,

WTA 1000 – 8/7 | Дубай – R3, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R2, Мадрид – R2, Рим – R4, Торонто – R2, Цинциннати – R3

WTA 500 – 3/3 | Чарльстон – R2, Страсбург – R2, Монтеррей – 1/4

WTA 250 – 4/2 | Окленд – Финал, Бад-Гомбург – R1

BJKC – 1/1

Olympics – 2/1

Коко Гауфф – 40/14

Grand Slam – 13/3 | AO – 1/2, RG – 1/2, WM – R4

WTA 1000 – 15/8 | Доха – R2, Дубай – 1/4, Индиан-Уэллс – 1/4, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – 1/2, Торонто – R3, Цинциннати – R2

WTA 500 – 3/2 | Штутгарт – 1/4, Берлин – 1/2

WTA 250 – 5/0 | Окленд – ТИТУЛ

Olympics – 2/1

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина – В, В, П, В , П

Коко Гауфф – В, В, П, П, В

Национальный фактор:

Элина Свитолина – 56/30 | Свитолина выиграла два последних матча против теннисисток из США (обыграла Пегулу на Олимпиаде и Роджерс в Торонто) и прервала серию из пяти поражений в матчах с ними.

Коко Гауфф – 7/2 | Коко Гауфф в этом году обыграла Элину Свитолину (Окленд), Марту Костюк (Australian Open) и Даяну Ястремскую (Мадрид, Ролан Гаррос), а также проиграла Марте Костюк в Штутгарте.

Элина Свитолина проведет 587-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 377 побед (64%).

Коко Гауфф проведет свой 267-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 184 победы (69%).

Элина Свитолина проведет свой 141-й матч в основной сетке на турнирах Grand Slam. На ее счету 98 побед (70%).

Коко Гауфф проведет свой 79-й матч в основной сетке на турнирах Grand Slam. На ее счету 59 побед (76%).

Элина Свитолина 30-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (8-й раз в Нью-Йорке) и будет бороться за 19-й четвертый круг на “мэйджорах” (пятый на US Open).

Коко Гауфф 15-й раз сыграет в третьем круге турнира Grand Slam (4-й раз в Нью-Йорке) и будет бороться за 13-й четвертый круг на “мэйджорах” (третий на US Open)

Элина Свитолина проведет 50-й матч против теннисистки топ-5 и будет бороться за свою 21-ю победу в таких поединках. Последний раз Свитолина выигрывала в таком матче, в четвертьфинале прошлогоднего Уимблдона, против первой ракетки мира Иги Швёнтек, после чего проиграла восемь матчей соперницам из топ-5

Победительница этого матча получит $325,000 призовых и 240 рейтинговых очков. Проигравшая – $215,00 призовых и 130 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания GGBET считает фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,44. На победу Элины Свитолиной предлагается коэффициент – 2,99.

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btu.org.ua