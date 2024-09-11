Нельсон назвал боксера, который сможет победить Усика, Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон назвал боксера, который смог бы победить звезд хевивейта – Александра Усика, Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри и Даниэля Дюбуа. Нельсон отметил Мартина Баколе.

«Баколе мог бы подраться с кем угодно. Его стиль был очень похож на Джорджа Формана, и он такой мощный.

Представляете его бой против Усика, Фьюри, Эй Джея, Дюбуа – людей, которые входят в первую десятку лучших супертяжей. Он им устроит ад на ринге, если до этого не нокаутирует. Если верить слухам из спортзала, ни один из этих парней не победил его в спарринге. Они не подтвердили и не опровергли этого. Поэтому это заставляет вас думать, что в этом может быть больше правды», – сказал Нельсон.

Ранее конголезский боксер Мартин Баколе рассказал, как остановил Александра Усика в спарринге и к каким негативным последствиям это привело.

sport.ua