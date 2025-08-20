Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова сыграют в паре на корте US Open

Украинско-французская теннисная чета примет участие в выставочном мероприятии в Нью-Йорке в рамках Недели болельщиков



Элина Свитолина и Гаэль Монфис стали одними из участников развлекательного мероприятия теннисных звезд Открытого чемпионата США – «Stars of the Open». В четверг, 21 августа, они выйдут на корт в матче в миксте против итальянского тандема Флавия Пеннетта/Флавио Коболли.

В 2023 году Свитолина и Монфис уже играли вместе на аналогичном выставочном мероприятии накануне US Open, которое тогда было благотворительным и на нем собирали деньги для Украины.

Ранее организаторы уже называли имена первых участников «Stars of the Open-2025». Так, болельщики увидят матч между Коко Гауфф и Андре Агасси против Винус Уильямс и Джона Макинроя. Также на этом мероприятии сыграют Хуан Мартин дель Потро, Энди Роддик, Жуан Фонсека, Бетани Маттек-Сэндс, Джек Сок и другие.



btu.org.ua