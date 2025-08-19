Рейтинг WTA. Свитолина сохранила свои позиции в топ-15, Костюк и Ястремская немного ухудшили свое положение перед стартом на US Open

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA



Элина Свитолина остается первой ракеткой Украины, сохранив за собой на этой неделе на 13-е место в мировой классификации. Элина проводит 370-ю неделю в карьере среди двадцати сильнейших теннисисток мира.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на этой неделе опустилась на 29-ю строчку (-2) в рейтинге WTА. На одну позицию опустилась Даяна Ястремская, которая эту игровую неделю начинает на 32-м месте в мировой классификации.

Таким образом, три украинские теннисистки гарантировали себе посев на Открытом чемпионате США, который стартует в Нью-Йорке 24 августа.

Юлия Стародубцева на этой неделе потеряла три строчки и занимает 66-е место (-3).

По-прежнему за пределами топ-100 находится Ангелина Калинина, которая эту игровую неделю начинает на 136-м месте (-1). Дарья Снигур поднялась на 172-е место (+4), а Александра Олейникова – сохранила за собой 191-е место.

Наибольший прогресс среди украинок в обновленном рейтинге показала Дарья Есипчук, которая поднялась на 710-е место (+41). Наибольший регресс на этой неделе у Анастасии Запаринюк – 1358-е место (-142).

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 15-е место (+1) в мировой классификации.

Надежда Киченок осталась на 51-й строчке, а Марта Костюк сохранила 88-ю позицию в парном рейтинге WTA.

> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ WTA на 18 августа 2025 года | парный разряд



