Рейнджерс – Брюгге. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Рейнджерс" в прошлом году остановился в двух шагах от основного раунда Лиги чемпионов, тогда шотландцев выбило "Динамо". Теперь киевляне на том же третьем квалификационном этапе вылетели из ЛЧ, а "львы" имеют все шансы на проход дальше. Однако соперник далеко не простой — "Брюгге", который в прошлом сезоне финишировал на 24 месте в основном этапе самого престижного клубного турнира Старого Света и всё-таки прошёл в плей-офф.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 19-го августа. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

2.98 3.60 2.35 Узнать больше

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча “Рейнджерс” – “Брюгге” Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

www.ua-football.com