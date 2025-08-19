В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик попросил WBO пока отложить бой с Джозефом Паркером, хотя организация уже санкционировала переговоры. Александр получил травму спины.

Директор команды украинского боксера Сергей Лапин рассказал о дальнейших планах Усика.

«На протяжении всей своей профессиональной карьеры и Александр Усик, и вся наша команда доказали, что мы уважаем как всех потенциальных соперников, так и правила, действующие в индустрии профессионального бокса.

За последние полтора года Усик совершил историческое достижение, дважды завоевав титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Это потребовало огромных физических и моральных усилий, большого самопожертвования.

Чемпион заслужил возможность восстановить организм от последствий тяжелого режима тренировок и травм, часто невидимых снаружи. В конце концов, просто отдохнуть и провести время с семьей. А главное: он заслужил право сам выбирать свое будущее, а также время на принятие решения», – сказал Лапин.

sport.ua