Усик – Фьюри: боксеры провели взвешивание и финальную дуэль взглядов

20 декабря прошла церемония взвешивания перед боем между украинским боксером Александром Усиком (22–0, 14 КО) и британским спортсменом Тайсоном Фьюри (34–1–1, 24 КО).

Бой-реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Победитель поединка станет обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO).

Напомним, в мае Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей.

На взвешивании боксеры показали такой вес:

Александр Усик – 102,51 кг (226 фунтов)

Тайсон Фьюри – 127,46 кг (281 фунт)

В первой встрече вес украинца составлял 101,1 кг, а Тайсона – 118,85 кг.

Как видно на видео, оба боксера решили проходить взвешивание в верхней одежде.

После взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов, которую можно посмотреть на видео.

После церемонии Усик высказался о бороде британского боксера.

«Для меня это не имеет значения. Лично для меня. Слушайте, это не поможет Тайсону Фьюри», – сказал украинец.

Также он добавил, что завтра состоится чудесный бой.

«А тогда: «И все еще… Из Украины… Александр Усик», – сказал Усик.

Анонс боя Усик – Фьюри можно посмотреть по ссылке.