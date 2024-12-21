«Юта» выиграла у «Миннесоты», Сергачев и Капризов сделали по голевой передаче

Кирилл Капризов (справа) и Олли Мяяття. Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Юта» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В середине первого периода Марк Зуккарелло вывел «Уайлд» вперед. Однако гости почти сразу отыгрались — отличился Дилан Гюнтер. В третьем периоде он оформил дубль и принес команде победу.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в этой игре сделал одну голевую передачу. Теперь у него 49 (22+27) очков в 32 играх этого сезона.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев поучаствовал в победной шайбе. У него теперь в этом сезоне 24 (8+16) очка.

«Миннесота» потерпела третье поражение подряд и с 44 очками в 33 матчах идет на 3-м месте в Западной конференции. «Юта» одержала четвертую победу подряд и занимает 9-е место с 37 очками в 32 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Юта» — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Зуккарелло — 7 (Капризов, Росси), 10:20 — 1:0. Гюнтер — 15 (Макбэйн, Кули), 11:20 — 1:1. Гюнтер — 16 (бол., Сергачев, Келлер), 50:01 — 1:2.

Вратари: Флери — Веймелка.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (9+11+9) — 18 (8+4+6).

Наши: Капризов (26.37/5/0), Хуснутдинов (11.34/1/0) — Сергачев (29.15/1/-1).

21 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18088 зрителей.

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