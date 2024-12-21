Владимир Кличко дал прогноз на бой Усик — Фьюри

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в преддверии боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри дал прогноз на поединок.

Он считает, что у украинца невероятный настрой и энергия на встречу, с которыми он не просто одолеет Тайсона, а просто переедет его.

«Я сейчас впервые увидел Александра за долгое время. У него невероятный настрой на бой и энергия. С такой энергией он точно одолеет Тайсона, он его просто переедет. Это мое пожелание. Победит ли Александр нокаутом? Он почти сделал это в прошлый раз», – сказал Кличко.

Напомним, мега-файт в супертяжелом дивизионе за пояса по версиям WBC, WBA, WBO и IBO между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет сегодня.

Андеркард реванша Усик – Фьюри начнется ориентировочно в 17:30.

В нем будет проведено 8 боев, в том числе три с участием украинских боксеров: Андрея Новицкого, Даниэля Лапина и Сергея Богачука.

Выход Александра и Тайсона на ринг не стоит ждать ранее 00:00. Супершоу состоится в ночь на 22 декабря.

Напомним, первый бой боксеров, который прошел 18 мая и завершился победой Усика, стартовал в 01:20 по Киеву.

Ранее боксеры провели процедуру взвешивания.

Анонс боя можно посмотреть по ссылке.