В Бенфике определись с судьбой Трубина

Лиссабонская «Бенфика» рассчитывает продлить личное соглашение с украинским стражем ворот Анатолием Трубиным. Об этом заявил известный португальский комментатор Бруно Андраде, сообщает EURO.com.ua со ссылкой на CNN Portugal.

Он считает, что стороны уже начали процесс переговоров.

«В случае Трубина переговоры уже начались, есть первые контакты», – сказал Андраде.

Действующий договор футболиста с португальцами рассчитан до лета 2028 года.

Напомним, Анатолий перебрался в «Бенфику» летом 2023 года из донецкого «Шахтера». Тогда «орлы» за него выложили десять мииллионов евро.

В этом сезоне украинский голкипер сыграл в составе «Бенфики» 21 матч, в которых пропустил 15 голов.

На данный момент «Бенфика» занимает второе место в турнирной таблице португальской Примейры, отставая от лидирующего «Спортинга» на один балл.

Ранее сообщалось, что Трубина захочет купить «Манчестер Сити», если клуб отпустит голкипера Эдерсона в саудовский клуб «Аль-Наср».

Напомним, Лунин и Трубин попали в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии CIES.