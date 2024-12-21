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Футбол

Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Раскритикованная ли замотивированная команда Постекоглу?

Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Невероятные проблемы "Тоттенхэма" с травмами явно уменьшают их шансы на победу в столь непростом матче. Однако откровенная критика со стороны главного тренера своих игроков на прошлой неделе сработала и пока они выдали два классных матча с победами против "Саутгемптона" и "Манчестер Юнайтед".

    Хватит ли мотивации и мастерства этого коллектива, чтобы остановить действующих лидеров чемпионата Англии?

    Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    4.20 4.30 1.75 Узнать больше

    Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

    Трансляция матча

    Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Тоттенхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча “Тоттенхэм” — “Ливерпуль” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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