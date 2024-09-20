ЛЧ. Атлетико – Лейпциг 2:1. Гений Гризманна позволяет матрасникам дожать быков

Непростой матч как для Марко Розе, так и для Диего Симеоне, но результат закономерен

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Противостояние двух команд, которое точно интриговало накануне, особенно учитывая тот факт, что ни одна из команд в этом сезоне пока не потерпела поражения. И несмотря на то, что команда Марко Розе очень активно начала матч, дальше все сложилось не по его сценарию.

В стартовых составах обеих команд обошлось без больших сюрпризов, оба коллектива были готовы стартовали. Но оба ли оба? Такое впечатление, что "матрасники" немного проспали стартовые минуты, за что и заплатили высокую цену. Быструю контратаку разогнал Беньямин Шешко, нашел он передачей на пространстве Опенда, который пробивал в дальний угол, с этим выстрелом справился Облак, вот только на добивании был Беньямин, поэтому 0:1 и неплохой такой холодный душ для футболистов Диего Симеоне.

Впрочем от них последовала ответная реакция, с момента пропущенного гола в атаке "Лейпциг" мы уже почти не видели. Очень сильно зажали своего соперника мадридцы, инициатива была целиком и полностью на их стороне. Сначала несколько хороших шансов были упущены Альваресом, Корреа, в некоторые моменты невероятную реакцию демонстрировал Гулачи, но с ударом от Гризманна на 28-й минуте он все же не справился.

И такая простая атака: проход по флангу от универсального Льоренте, который сделал идеальную подачу в штрафную, а защитники "Лейпцига" просто потеряли Гризманна, никто по нему не играл, поэтому француз ударом в касание сравнял счет, 1:1.

После этого мы и в дальнейшем видели в атаках только "матрасников". Не смогли оправиться от этого подопечные Розе. Еще несколько неплохих шансов, но не хватало точности. Казалось, что второй гол от "Атлетико" – это исключительно вопрос времени. Высокий прессинг просто душил немцев.

Сместить акценты "Лейпцигу" все же удалось примерно в середине второго тайма, было видно, как мадридцы устали от собственного темпа, они делали ставку на свою активность, впрочем это не приносило результатов и когда сил стало меньше, мы наконец увидели возвращение гостей к собственным атакам. Правда остроты все же не хватало, ведь из неплохих ударов вспоминается разве что попытка от Хави Симонса, которая пролетела значительно выше ворот. Зато куда интереснее пробивал головой Поульсен, вот он уже был очень близок к голу, мяч буквально разминулся со штангой, здесь нужно отмечать и классную передачу от Раума.

И когда казалось, что у хозяев уже нет сил, а у гостей не хватает мастерства, в дело вернулся герой первого тайма Антуан Гризманн. На ограниченном пространстве он выдал просто идеальный пас на дальнюю штангу, где Хосе Мария Хименес точным ударом головой пробил в дальний угол ворот. 2:1 и это на самом деле максимально логично, это то, что должно было произойти гораздо раньше, а не на последних секундах. И снова волшебный Антуан и его гениальное действие, это было действительно красиво.

Первое поражение "Лейпцига" в новом сезоне, сегодня "матрасники" их переиграли и если Марко Розе этого не признает на послематчевой пресс-конференции, то он точно будет лукавить. Первый тур нового формата Лиги Чемпионов и первая победа "Атлетико".

Лига Чемпионов, этап лиги, 1-й тур

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Атлетико" — "Лейпциг" 2:1

Голы: Гризманн (28), Хименес (90) — Шешко (4)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Ле Норман, Хименес, Мандава, Рикельме (Лино, 62) — Де Пауль (Галлахер, 63), Коке, Гризманн (Витсель, 90+2) — Альварес (Серлот, 63), Корреа (Молина, 66)

"Лейпциг": Гулачи — Орбан, Лукеба, Раум — Генрикс (Гертрейда, 69), Айдара, Вермерен (Зайвальд, 60), Симонс (Эльмас, 83) — Шешко (Поульсен, 69), Нуса (Баумгартнер, 46) — Опенда

Предупреждения: Ле Норман (10), Де Пауль (60), Хименес (61) — Лукеба (39), Баумгартнер (49), Генрикс (64), Опенда (90+4)

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