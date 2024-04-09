Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.
10 апреля, среда
02.00 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»
02.00. «Бостон» — «Каролина»
02.00. «Детройт» — «Вашингтон»
02.00. «Монреаль» — «Филадельфия»
02.00. «Нью-Джерси» — «Торонто»
02.00. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»
02.00. «Флорида» — «Оттава»
03.00. «Даллас» — «Баффало»
03.00. «Нэшвилл» — «Виннипег»
04.30. «Колорадо» — «Миннесота»
05.00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
05.00. «Сиэтл» — «Аризона»
05.30. «Сан-Хосе» — «Калгари»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Источник