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Футбол

НХЛ: «Детройт» — «Вашингтон», «Тампа» — «Коламбус». Расписание 10 апреля

НХЛ: «Детройт» — «Вашингтон», «Тампа» — «Коламбус». Расписание 10 апреля

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Регулярный чемпионат НХЛ.

10 апреля, среда

02.00 мск. «Айлендерс» — «Рейнджерс»

02.00. «Бостон» — «Каролина»

02.00. «Детройт» — «Вашингтон»

02.00. «Монреаль» — «Филадельфия»

02.00. «Нью-Джерси» — «Торонто»

02.00. «Тампа-Бэй» — «Коламбус»

02.00. «Флорида» — «Оттава»

03.00. «Даллас» — «Баффало»

03.00. «Нэшвилл» — «Виннипег»

04.30. «Колорадо» — «Миннесота»

05.00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

05.00. «Сиэтл» — «Аризона»

05.30. «Сан-Хосе» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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