У команди Пустового й Ковляра все дуже складно в Іспанії. Ризикують вилетіти з топдивізіону

Минулого вікенду в чемпіонаті Іспанії з баскетболу було зіграно матчі 28 туру (загалом їх 34). «Обрадойро» гравців збірної України Артема Ковляра та Артема Пустового знову поступився – «Сарагосі» на виїзді з рахунком 79:98.

Ковляр у цій зустрічі участі не брав – він наразі відновлюється після травми. Пустовий провів на майданчику понад 27 хвилин, за які приніс команді 9 очок (3/5 з гри, 3/3 штрафних), зробив 5 підбирань та асист.

Ця поразка стала для команди українських легіонерів 12-ю у останніх 13 поєдинках іспанського чемпіонату – у календарному 2024-му «Обрадойро» вдалося виграти лише одну зустріч, домашню з «Бреоганом» (83:72) у середині березня.

За шість турів до завершення регулярного сезону над галісійцями нависла цілком собі реальна загроза втратити прописку у топдивізіоні іспанського чемпіонату – з балансом 7/21 команда Пустового і Ковляра йде передостанньою у турнірній таблиці (це вже зона прямого вильоту), відстаючи на одну перемогу від рятівної 16-ї сходинки.

Що цікаво, перед вирішальною частиною сезону «Обрадойро» суттєво підсилився досвідченими гравцями – до команди приєдналися ексгравець «Будівельника» та низки клубів Євроліги Яніс Стрелнієкс та одіозний форвард Яніс Тімма, який нещодавно повернувся у склад збірної Латвії. Втім, позитивних результатів команді це поки що не приносить.

У заключних шести турах на «Обрадойро» чекає нелегкий календар із виїздами до Мадрида та Більбао. Втім, шанс врятуватись є – у передостанній ігровий день сезону галісійці зіграють з головними аутсайдерами іспанського чемпіонату з «Паленсії» (лише 5 перемог у 28 турах), а в останній прийматимуть «Ховентут» – який напередодні звільнив свого багаторічного наставника Карлеса Дюрана та ризикує втратити будь-які шанси на потрапляння в плей-оф (а разом з ними – й турнірну мотивацію) ще до фінішу регулярки.

Фото: інстаграм «Обрадойро»

ua.tribuna.com