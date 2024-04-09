Перформанс тижня в баскетбольній Суперлізі: Ерік Бун – головна рушійна сила гучного апсету в Дніпрі

Рівень драми в плей-оф українського баскетбольного чемпіонату стрімко наближається до позначки «максимум»: «Дніпро» сенсаційно поступається після першого матчу півфінальної серії з «Черкаськими Мавпами», а «Рівне» знаходиться за крок від неймовірного здобутку – виходу у золоте протистояння в першому ж в історії клубу сезоні у топдивізіоні.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET визначила найкращий перформанс ігрового тижня, що завершився – і тут нам дійсно було з чого обрати.

🟣 Несподівана домашня поразка від «Мавп» кидком за лічені секунди до сирени затьмарила один з найкращих плей-оф-матчів у кар’єрі Станіслава Тимофеєнка. Капітан «Дніпра» здобув 29 очок – це його найбільший показник результативності у Суперлізі з жовтня 2018-го (тоді були 36 балів проти «Київ-Баскета»), причому із дуже високою ефективністю. Бігмен влучив 11 з 15 своїх кидків з гри, і це були важливі кидки – 23 очки Тимофеєнко здобув у другій половині матчу, а 15 – безпосередньо у заключній чверті.

Втім, для перемоги цього не вистачило: підопічні Володимира Коваля програли з рахунком 97:98, і чому так сталося у день, коли лідер команди був надзвичайно продуктивним – головне питання перед тренерським складом головного фаворита сезону напередодні виїзду до Черкас.

🟣 Брентлі Байнум потужно завершив чвертьфінальну серію проти «Говерли» – його 35 набраних очок стали найбільшим доробком будь-якого гравця Суперліги у матчах на виліт з 2019 року (тоді захисник «Запоріжжя» Майкл Холтон забивав 37 у бронзовому протистоянні), а «Київ-Баскет» все ж здобув собі путівку в півфінал. Де вже встиг зазнати нищівної поразки від «Рівного» – 43:77.

🟣 Проте найяскравіше на тижні, що завершився, себе проявив Ерік Бун – американський захисник, що приєднався до «Черкаських Мавп – Дніпра» вже на дистанції регулярного чемпіонату, а навесні став головною рушійною силою команди Артема Сліпенчука.

У матчі проти «Дніпра», перемога в якому наблизила «Мавп» на відстань одного вдалого вечора від виходу у фінал сезону, Бун оформив дабл-дабл з 24 очок та 14 результативних передач – вже четвертий для себе (усі – з асистами) за останній місяць. 24-річний захисник активно долучився до рекордного у сезоні Суперліги снайперського перформансу черкаської команди: з 16 влучних триочкових свого колективу чотири він забив сам, а ще на сім асистував – зокрема, і на вирішальний у поєдинку м'яч Олександра Тіщенка за 2,3 секунди до завершення основного часу.

14 результативних передач – другий показник у поточному сезоні в окремо взятому матчі (рекорд – 17 передач Михайла Горобченка з «Дніпра» у грі регулярки з «Політехнікою-Галичиною»), і три з шести найкращих асистентських виступів цього чемпіонату Суперліги відтепер належать саме Буну (по одному – в Горобченка, Ілайджі Джойнера з «Рівного» та Павла Буренка з «КБ»). І, що найголовніше для «Мавп», усі ці зустрічі команда виграла – наразі черкаські баскетболісти йдуть на шестиматчевій переможній серії, що лише підкреслює статистичні доробки американця.

Зупинити Еріка «Дніпро» спробує вже 10 квітня у виїзному поєдинку без права на помилку – поразка у Черкасах, варто їй трапитись, залишить переможця регулярного сезону без фіналу плей-оф. Сказати, що це несподівано – не сказати взагалі нічого, однак чудова весіння форма «Мавп» і безпосередньо Буна залишає їм непогані шанси на один з найгучніших апсетів в історії українського баскетболу.

Фото: ФБУ

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