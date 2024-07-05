Зірка НБА знялася в кліпі Кендріка Ламара «Not Like Us». І це дис на Дрейка

Зірковий гравець «Чикаго» Демар Дерозан знявся в кліпі відомого репера Кендріка Ламара «Not Like Us». Це дис на Дрейка. Також Кендрік в пісні присвятив строчку Дерозану.

Звідки їхня дружба? Дерозан народився та виріс у Комптоні, штат Каліфорнія. Це місто, розташоване дуже близько до Лос-Анджелеса і вважається «трушним ґанґстерським районом». Сам Кендрік також родом з Комптона. У період з 2009-го по 2018-й Демар Дерозан грав у НБА за «Торонто», фанатом та амбасадором якого є Дрейк.

Трейд Дерозана в «Сан-Антоніо» на Кавая Леонарда приніс «Торонто» перше і поки що єдине чемпіонство в НБА, а Демар через це ризикує завершити кар'єру так і не взявши чемпіонський перстень, за що часто стає об'єктом насмішок. Однак Кендрік заявляє, що він радий, що Дерозан повернувся додому з Торонто, адже там на нього все одно не заслуговували.

«I'm glad DeRoz' came home, y'all didn't deserve him neither».

Фото: Robyn Beck

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