В Aston Martin надеются пройти в финал квалификации

В кратких итогах пятничных тренировок в Сильверстоуне команда Aston Martin отметила, что сегодня Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл в основном занимались сравнением эффективности разных типов резины.

Лэнс Стролл (9-й): «Похоже, сегодня мы отработали более конкурентоспособно, но понимаем, что по-настоящему важными будут результаты, показанные в субботней квалификации и в гонке в воскресенье.

После этапов в Испании и Австрии мы кое-что изменили в машине, поэтому посвятили день сбору информации и старались проехать побольше кругов. Вечером в процессе подготовки к квалификации надо будет ещё поработать, но наша цель – пройти в финальную сессию».

Фернандо Алонсо (11-й): «В ходе анализа итогов тренировок сложно делать слишком серьёзные выводы, в том числе и потому, что работа на трассе проходила в условиях меняющейся погоды. В этом году нам удаётся лучше выступать на мокром асфальте, поэтому посмотрим, что нас ждёт в субботу».

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