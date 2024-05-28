Хельмут Марко объяснил проблемы Red Bull в Монако

В Монако Макс Ферстаппен финишировал шестым – в предыдущий раз такой низкий (по своим меркам) результат действующий чемпион мира показывал на Гран При Сан-Паулу в 2022 году. Хельмут Марко назвал несколько причин, почему у Red Bull Racing возникли проблемы со скоростью в Монако.

Хельмут Марко: «Мы уже третий год работаем в рамках нынешнего технического регламента, и соперники копируют наши решения. У некоторых это получается лучше, что можно видеть на примере результатов McLaren. Кроме того, к ним перешёл Роб Маршалл, и мы видим первые результаты его работы. В Ferrari тоже добились прогресса.

У нас проблемы с корреляцией данных между симулятором и реальной трассой. Оба наших гонщика с энтузиазмом приехали в Монако, поскольку считали, что машина будет хороша при атаке поребриков. Но как только они сели за руль в пятницу, то сразу заявили: RB20 неуправляемая!»

Консультант Red Bull по автоспорт ответил на вопрос о «деле Хорнера», сказав, что вопрос ещё не урегулирован: «Но нам нужно отложить это в сторону, особенно в ситуации, когда перед командой стоит такая сложная задача. Макс отказал вникать в это дело и полностью сосредоточился на гонках. Он принял верное решение».

Что касается собственных планов на будущее, то Марко подтвердил, что его контракт с чемпионской командой рассчитан до конца 2026 года.

«Когда придёт время, я приму решение, что делать дальше, – говорит Хельмут. – Но сейчас всё ориентировано на Red Bull и Макса Ферстаппена».

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