«Потерял интерес к теннису». Экс-22-я ракетка мира задумался о завершении карьеры

Нидерланские СМИ сообщают, что Ботик ван де Зандсхулп может в скором времени завершить свою карьеру. По словам журналиста Марка Брассера, спортсмен сообщил ему, что перестал получать удовольствие от тенниса.

В первом круге Ролан Гаррос ван де Зандсхулп в трех сетах проиграл итальянцу Фабио Фоньини и сейчас под вопросом его участие в парном турнире.

В этом году нидерландец выиграл 12 матчей (17 поражений) и ни на одном турнире не дошел до четвертьфинала. В данный момент он занимает 102-е место в рейтинге АТР.

За свою карьеру Ботик ван де Зандсхулп два раза сыграл в финале турнира АТР (оба в Мюнхене), выиграл один турнир АТР в паре, дошел до четвертьфинала US Open-2021 и заработал 4,2 млн. долларов призовых.

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