В 2026-м Зандфорт примет Гран При в последний раз

Формула 1 и Гран При Нидерландов объявили о продлении контракта, но всего на один год – это означает, что в 2026-м гонка в Зандфорте пройдёт в последний раз.

Этот этап чемпионата после долгого перерыва вернулся в 2021 году и за четыре уже состоявшихся Гран При заработал отличную репутацию: гонка очень полюбилась болельщикам, прежде всего голландской публике, всегда обеспечивающей Максу Ферстаппену горячую поддержку, а промоутерам удалось превратить её в настоящий фестиваль автоспорта.

Трасса автодрома в Зандфорте с его профилированными поворотами тоже довольно интересная и ставит перед гонщиками непростые задачи. Три из четырёх гонок на домашней трассе выиграл Ферстаппен, но в этом году его смог опередить Ландо Норрис.

В 2025-м Гран При Нидерландов пройдёт в последний уик-энд августа, а даты последней гонки, запланированной на 2026 год, пока не определены. Кстати, в её программу включён субботний спринт.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Я невероятно благодарен команде Гран При Нидерландов за её работу в предыдущие годы. В плане зрелищности и развлекательности они установили стандарты проведения европейских этапов чемпионата на новом, более высоком уровне.

В том числе это относится к поддержке молодых гоночных талантов, ведь автодром в Зандфорте принимал этапы Ф2, Ф3 и нашей женской серии F1 Academy. Кроме того, там был применён ряд новых решений, направленных на сохранение окружающей среды, что стало примером для промоутеров других этапов чемпионата по всему миру.

Все заинтересованные стороны общими усилиями старались найти возможность для продления контракта на проведение этой гонки, было проанализировано множество вариантов, включая чередование этого Гран При с другими этапами, и мы с уважением восприняли решение промоутера в 2026 году завершить серию этих прекрасных гонок.

Я хотел бы поблагодарить организаторов Гран При Нидерландов, а также муниципалитет Зандфорта, которые стали замечательными партнёрами Формулы 1».

Роберт ван Овердейк, директор Гран При Нидерландов: «Гран При Нидерландов – это результат уникального делового партнёрства компаний SportVibes, TIG Sports и автодрома в Зандфорте, которых объединило желание вернуть в Нидерланды гонку Формулы 1.

То, чего мы уже достигли, можно вне всякого сомнения назвать огромным успехом. Наши гости, гонщики и команды очень высоко оценили наши усилия, и мы невероятно этим гордимся. Хотя сегодняшнее объявление сигнализирует о завершении этого важного периода, мы уверены, что очень многие болельщики в предвкушении Гран При Нидерландов в 2025-м и 2026 гг. В том числе в 2026-м в программу уик-энда включён спринт.

Мы – частная компания, поэтому должны ответственно взвешивать все возможности, связанные с продолжением проведения гонки, и сопоставлять их с другими рисками. Мы приняли решение красиво завершить наш проект и провести ещё два невероятно ярких Гран При Нидерландов в 2025-м и 2026 гг.

Мы хотели пойти на этот шаг, поскольку наша гонка очень полюбилась болельщикам и всему гоночному сообществу, и я хотел бы поблагодарить Стефано Доменикали и команду Формулы 1 за их упорные усилия, позволившие несколько раз продлевать наш контракт, а Гран При Нидерландов стал столь успешным проектом».

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