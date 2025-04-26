Байер: Возвращение Лоусона стало хорошей новостью

Лиам Лоусон успел провести за Red Bull Racing только две гонки, после чего новозеландца вернули в Racing Bulls, а его место занял Юки Цунода, и, судя по всему, останется напарником Макса Ферстаппена до конца сезона.

Лиам действительно не справлялся с поставленной перед ним задачей, и уже после китайского этапа чемпионата руководство команды приняло решение о кадровых перестановках.

Нельзя сказать, что дела Лоусона сразу пошли лучше: во всех трёх следующих гонках он финишировал за пределами призовой десятки и уступал Айзеку Хаджару, дебютировавшему в Формуле 1 лишь в этом году, но в Racing Bulls рады его возвращению.

Хотя Петер Байер, исполнительный директор команды из Фаэнцы, признал, что она оказалась в непростом положении из-за кадровых перестановок на этой стадии сезона.

«Зимой мы потратили немало времени, занимаясь укреплением команды, – рассказал он в интервью RacingNews365. – В прошлом году нам казалось, что мы вышли на хорошую траекторию развития. Пройдя через различные ситуации, как позитивные, так и не очень, команда многому научилась.

Лоран Мекис, руководитель Racing Bulls, вместе со всем коллективом проделал невероятно важную работу, прежде всего занимаясь машиной и улучшением её управляемости, обращая внимание на все нюансы, и теперь мы уже намного лучше знаем её особенности.

С другой стороны, мы также старались укрепить наш состав, много работали с Юки, а в случае с Айзеком у нас сразу установилось хорошее взаимопонимание. Но потом, после Гран При Китая, мне позвонил Хельмут Марко и сказал, что они подумывают о кадровых перестановках, потому что Лиам оказался под всё возрастающим прессингом, с которым он не справляется, а тесты в Бахрейне не дали нужного результата.

Для меня в тот момент это были плохие новости, потому что в команде уже установилась полная гармония. Было понятно, что у нас быстрая машина, что гонщики ею довольны. И за исключением нескольких небольших сбоев, начало сезона складывалось для нас удачно…

А вообще через нашу команду прошла уже половина гонщиков чемпионата, и за Юки мы были очень рады, когда его перевели в Red Bull Racing. Сколько я его знаю, он всегда об этом мечтал. Я уверен, что он отлично справится. Но и возвращение Лиама в итоге стало для команды хорошей новостью. Мы все его знаем, он нам нравится, и когда он от нас уходил, мы не особо радовались…

Но можно сказать, что мы привыкли к переменам… Сам-то он первое время грустил, когда всё это произошло, но когда мы встретились впервые после его возвращения в Фаэнцу, куда он приехал для подгонки сиденья, я его поддержал, сказав, что мы ему по-настоящему рады

Понятно, что он долго мечтал стать гонщиком Red Bull Racing, а когда мечта сбылась, все внезапно закончилось. Но суть в том, что его мечта продолжается, ведь он всё-таки остался гонщиком Формулы 1.

Я тогда ему сказал: “У тебя хорошая машина, ты в хорошей команде, здесь тебе рады, поэтому просто постарайся собраться и выступай в гонках, а мы тебе поможем”. Именно так он и действует…»

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