Известного украинского боксера обвинили в краже. Он уже задержан полицией

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хитров

Известный украинский боксер Евгений Хитров (20–2, 17 КО), который последний раз выходил на профессиональный ринг в 2019 году, был задержан в городе Кривой Рог.

Участника Олимпиады подозревают в краже имущества сельхозпредприятий. Его задержали вместе с сообщником. Источник сообщает, что на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения. Хитрова обвиняют в неоднократных эпизодах кражи.

Боксер провел в своей профессиональной карьере 22 поединка, в которых одержал 20 побед (17 из них нокаутом). Побеждал на чемпионатах Украины (2011) и мира (2011) среди любителей. В 2012 году принимал участие в Олимпийских играх.

sport.ua