БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис нашел для абсолютного чемпиона Александра Усика следующего соперника.

«Опетая против Усика – это был бы величайший поединок. Аль-Шейх действительно может его организовать. Это был бы один из величайших боев – оба левши, это два топовых боксера.

Ради этого боя я бы точно не спал всю ночь, чтобы дождаться его начала», – сказал Бриедис.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

