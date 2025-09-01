Биография и карьера Марты Костюк: путь к успеху

Марта Олеговна Костюк — украинская теннисистка, родившаяся 28 июня 2002 года в Киеве. Она сумела пройти путь от юниорских турниров до элиты мирового тенниса, став победительницей юниорских чемпионатов «Большого шлема» и чемпионкой WTA. В ее активе победы над игроками топ-10, финалы престижных турниров и успешные выступления в одиночном и парном разрядах. Костюк стала одной из самых перспективных спортсменок Украины и за несколько лет превратилась в символ нового поколения украинского тенниса. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

Общая биография и семья

Марта родилась в спортивной семье. Ее родители, Олег и Талина Костюки, занимались теннисом профессионально, а затем продолжили карьеру в администрировании украинских клубов. Старшая сестра Марии также пробовала силы в профессиональном туре и позже выступала в студенческой лиге NCAA в США. Среди родственников Марты — известные спортсмены и ученые: дед по материнской линии был академиком, двоюродные братья Вадим и Мирослав играют в футбол, а двоюродная сестра Оксана занимается спортивной гимнастикой.

С пяти лет Марта начала заниматься теннисом, ее сильнейший удар — подача. Интересно, что у спортсменки есть разряд мастера спорта по акробатике. Текущим менеджером Костюк является известный специалист Иван Любичич, который сыграл важную роль в развитии ее карьеры.

Юниорская карьера и первые титулы

В период 2012–2018 годов Марта активно выступала на международной арене среди юниоров. Она завоевала победы на престижных турнирах Orange Bowl и Les Petits As, что открыло ей дорогу к более серьезным соревнованиям. В 2017 году Костюк выиграла Открытый чемпионат Австралии среди юниоров, обыграв таких соперниц, как Елена Рыбакина и Ребека Масарова.

В том же году Марта завоевала титулы на Итоговом турнире и Открытом чемпионате США в парном разряде. Она также доходила до финала чемпионата Европы, уступив Кайе Юван. Благодаря этим успехам Костюк поднялась на второе место в мировом юниорском рейтинге.

Дебют в профессиональном туре

Первые шаги во взрослом теннисе Костюк сделала в 2016 году, выиграв турнир в Дунакеси. В 2018 году она дебютировала на турнире «Большого шлема» в Австралии, где дошла до третьего круга и обыграла теннисистку топ-50 Пэн Шуай. Параллельно Марта начала выступления за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

Однако путь к первой сотне рейтинга оказался долгим. Лишь к 2020 году Костюк закрепилась в топ-100, проведя множество турниров ITF. Тогда же она добилась первых успехов на уровне WTA в парном разряде, а в одиночке проявила себя на крупных соревнованиях в Лионе и Париже.

Прорыв и стабильность в WTA

2021 год стал переломным: Марта вошла в топ-50 мирового рейтинга и впервые прошла во второй неделю турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос». Она обыграла Гарбинье Мугурусу и показала высокую стабильность. В тот же период Костюк отметилась полуфиналами на турнирах в Абу-Даби и Стамбуле.

В 2022 году она выиграла два титула в парном разряде — в Портороже и Лиможе, а в одиночке добилась победы над Барборой Крейчиковой. Постепенно Костюк укрепляла позиции, демонстрируя стабильные результаты.

Победы над топ-игроками и первые титулы WTA

В 2023 году Марта выиграла свой первый титул в одиночном разряде на турнире WTA в Остине, где обыграла Даниэль Коллинз и Варвару Грачеву. Впервые она победила игроков топ-10: Марию Саккари на Уимблдоне, Каролин Гарсию в Вашингтоне и Онс Жабер в Пекине.

В паре с Еленой-Габриэлой Русе Костюк добилась полуфиналов на Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос», а также выиграла титул в Бирмингеме с Барборой Крейчиковой. В 2024 году она дважды играла в финалах турниров WTA, уступив Кэти Боултер и Елене Рыбакиной, но обыграв по пути Чжэн Циньвэнь, Кори Гауфф и Маркету Вондроушову.

Современный этап и достижения 2025 года

В 2025 году Костюк продолжает входить в топ-32 мирового рейтинга. Она сыграла в полуфиналах престижных турниров WTA 1000 в Дохе и Мадриде, победив таких соперниц, как Кори Гауфф. В парном разряде с Еленой-Габриэлой Русе украинка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.

Недавно Марта вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале, где встретилась с Дарьей Касаткиной. Эта победа стала для нее первой за последние два с половиной месяца, что подчеркивает непростой, но боевой характер теннисистки.

Труд и поддержка

Биография Марты Костюк — пример того, как упорство, труд и поддержка семьи помогают добиваться успеха на мировой арене. От побед в юниорских турнирах до финалов WTA и игр на Олимпийских играх — путь украинки вдохновляет новое поколение спортсменов. Несмотря на сложности и неудачи, Костюк продолжает бороться на высшем уровне и уверенно закрепляется среди сильнейших теннисисток планеты.

Напомним, мы также писали о том, что на US Open произошел скандал с миллионером и ребенком.