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Традиційна парфумерія – засоби для виділення певних ароматів після нанесення на шкіру людини або одяг. Запахи здатні активувати певні рецептори, наприклад:

  • Що привертають увагу протилежної статі.
  • Підвищують або створюють певний настрій.

Використовується у певних ситуаціях (денна чи вечірня). Підбирається з урахуванням смакових уподобань. Отримати уявлення про те, які ноти бувають у парфумерії, яка як окрема галузь виробництва налічує кілька тисячоліть, без певних знань досить складно. Основні поняття та термінологія виглядають наступним чином:

  • Оригінальна або нішева парфумерія – розробляється незалежно від тенденцій моди та попиту споживача. Випускається невеликими партіями “титулованими” виробниками. Ретельно підбирається стилістами та навіть модельєрами одягу.
  • Модна та топова продукція – класифікується з урахуванням попиту та обсягу продажу. Вибрати та купити жіноча парфумерія оцінюється спеціалістами окремо від чоловічої, можна за рекомендацією спеціаліста магазину парфумерії.

Традиційне питання користувачів: “Селективна парфумерія це яка?”. Актуальна відповідь – ексклюзивний аромат, що створюється на замовлення у будь-якій концентрації – парфуми, туалетна вода або лосьйон (https://simona-life.com.ua/ua/parfumeriya). Придбати у традиційних магазинах практично неможливо, а тим пачем купівля парфумованих засобів на натуральній основі взагалі складна справа в нинішніх реаліях.

Парфумерні набори 

Практичний і зручний спосіб – можливість купити набір парфумерії, який вже включатиме аромати:

  • Для щоденного використання.
  • Як доповнення вечірнього образу.
  • Для занять спортом.
  • Після гоління (для чоловіків).

На такі комплекти виробники та продавці надають вигідну знижку. А покупцям не доведеться витрачати час на пошуки. Завдяки яскравій та стильній упаковці, це чудовий варіант для подарунка.

Відповіді спеціаліста на найбільш популярні питання 

  1. Чим пахне півонія в парфумерії? Аромат цієї квітки вважається популярним серед виробників. Має яскравий та характерний для даного суцвіття запах. Може доповнюватись фруктовими або нотками інших кольорів. Входить до обов’язкового складу багатьох композицій.
  2. Що таке фактис у парфумерії? Сленгове слово виробників та продавців. Означає оригінальний флакон певного виду парфумів чи одеколону, наповнений муляжною рідиною. Використовується як експонат при оформленні бутиків та магазинів.

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