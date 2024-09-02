Традиційна парфумерія – засоби для виділення певних ароматів після нанесення на шкіру людини або одяг. Запахи здатні активувати певні рецептори, наприклад:
- Що привертають увагу протилежної статі.
- Підвищують або створюють певний настрій.
Використовується у певних ситуаціях (денна чи вечірня). Підбирається з урахуванням смакових уподобань. Отримати уявлення про те, які ноти бувають у парфумерії, яка як окрема галузь виробництва налічує кілька тисячоліть, без певних знань досить складно. Основні поняття та термінологія виглядають наступним чином:
- Оригінальна або нішева парфумерія – розробляється незалежно від тенденцій моди та попиту споживача. Випускається невеликими партіями “титулованими” виробниками. Ретельно підбирається стилістами та навіть модельєрами одягу.
- Модна та топова продукція – класифікується з урахуванням попиту та обсягу продажу. Вибрати та купити жіноча парфумерія оцінюється спеціалістами окремо від чоловічої, можна за рекомендацією спеціаліста магазину парфумерії.
Традиційне питання користувачів: “Селективна парфумерія це яка?”. Актуальна відповідь – ексклюзивний аромат, що створюється на замовлення у будь-якій концентрації – парфуми, туалетна вода або лосьйон (https://simona-life.com.ua/ua/parfumeriya). Придбати у традиційних магазинах практично неможливо, а тим пачем купівля парфумованих засобів на натуральній основі взагалі складна справа в нинішніх реаліях.
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Парфумерні набори
Практичний і зручний спосіб – можливість купити набір парфумерії, який вже включатиме аромати:
- Для щоденного використання.
- Як доповнення вечірнього образу.
- Для занять спортом.
- Після гоління (для чоловіків).
На такі комплекти виробники та продавці надають вигідну знижку. А покупцям не доведеться витрачати час на пошуки. Завдяки яскравій та стильній упаковці, це чудовий варіант для подарунка.
Відповіді спеціаліста на найбільш популярні питання
- Чим пахне півонія в парфумерії? Аромат цієї квітки вважається популярним серед виробників. Має яскравий та характерний для даного суцвіття запах. Може доповнюватись фруктовими або нотками інших кольорів. Входить до обов’язкового складу багатьох композицій.
- Що таке фактис у парфумерії? Сленгове слово виробників та продавців. Означає оригінальний флакон певного виду парфумів чи одеколону, наповнений муляжною рідиною. Використовується як експонат при оформленні бутиків та магазинів.