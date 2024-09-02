Лео Турини: В Монце Шарль превзошёл самого себя

«Шедевр работы Леклера», «Ferrari вновь празднует триумф в Монце», «Леклера накрыло волной красного прилива, когда тифози выбежали на трассу», «Триумф Леклера может всё изменить» – это только несколько заголовков из сегодняшних итальянских газет, вполне отражающих степень восторга, который страна испытала накануне.

Говорить о яркой победе Шарля Леклера будут ещё долго, и не только в Италии, но такая реакция прессы не кажется преувеличенной, ведь вчерашняя гонка в Монце действительно была яркой. Вот как о ней в своём блоге пишет Лео Турини, за долгую карьеру в итальянской спортивной журналистике повидавший всякое. Но такие эмоции испытываешь далеко не на каждой гонке.

За последние десять кругов я постарел на десять лет. Думал, что помру. Но во времена безысходности и меры нужны отчаянные.

Если кто-то ещё при мне что-то скажет против Шарля Леклера, этот человек для меня просто перестанет существовать. Потому что есть моменты, которые забыть невозможно.

В Монце Шарль превзошёл самого себя. Это была настоящая сен-са-ци-я! (разбивка на слоги – для пущей доходчивости)

Команда тоже сработала великолепно. Фредерик Вассёр сделал рискованную ставку – и выиграл. По крайней мере, в Монце. Он заслуживает похвалы на его родном языке: Chapeau! (по-французски «браво!»)

Но, отдав должное Вассёру, движемся дальше.

Карлоса Сайнса тоже надо поблагодарить. Я рад, что в Скудерию переходит Льюис Хэмилтон, но кто бы что ни говорил, всё-таки испанец – отличный командный игрок.

Я в таком восторге, какого уже давно не испытывал после гонки Формулы 1. И поскольку сейчас я в плену этих радостных эмоций, то мне вообще дела нет до разборок между гонщиками McLaren. Как говорит один мой хороший друг, «Победитель празднует, а проигравший объясняет».

Леклер и Ferrari выиграли Гран При Италии, поэтому тут нечего объяснять.

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