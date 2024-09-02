Аллен рассказал, смогут ли Фьюри и Джошуа обойти Усика по наследию в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Английский боксер тяжелого дивизиона Дэвид Аллен, который в свое время спарринговал с Александром Усиком, рассказал, сможет ли Фьюри и Джошуа обойти украинца по наследию в боксе.

«Для Фьюри и Джошуа невозможно обойти Усика по наследию в боксе. Он абсолютный чемпион в крузервейте и хевивейте. Если, например, Тайсон победит Усика в реванше, а затем побьет Джошуа, то все равно британец не превзойдет Александра, ведь он был абсолютом в крузервейте. Если Джошуа победит Дюбуа, Усика и Фьюри, он тоже не приблизится к украинцу. Усик – величайший супертяж поколения», – сказал Аллен.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

sport.ua