Сергей БОГАЧУК: «Мне кажется, что Ломаченко не вернется»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Сергей Богачук (24-1, 23 KO) выразил предположение, что чемпион мира по версии IBF в легком дивизионе Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) больше не вернется на ринг.

«Я думаю, что Ломаченко, возможно, не вернется. Я считаю, что он может завершить карьеру. Ради чего ему возвращаться через год? Когда у него нет боев, ему нужен отдых. Если Ломаченко вернется, то ему необходимо восстановиться, провести больше боев.

Я не думаю, что через год он вернется и скажет: «Я хочу проводить поединки мирового уровня». Ему будут нужны несколько легких боев. У него нет столько времени. Мне кажется, что он не вернется», – сказал Богачук.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что украинский боксер не завершает карьеру.

sport.ua