ВИДЕО. Усик рассказал о переломном моменте в бою с Фьюри

Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал о знаковом переломном моменте в поединке с Тайсоном Фьюри, а также признался, как отпраздновал победу над британцем, и вспомнил своего отца.
Бокс
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