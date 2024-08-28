ВИДЕО. Усик рассказал о переломном моменте в бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Действующий абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Александр Усик рассказал о знаковом переломном моменте в поединке с Тайсоном Фьюри, а также признался, как отпраздновал победу над британцем, и вспомнил своего отца.

sport.ua