Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо вспомнил победу против Антонио Маргарито, который был скандально известен тем, что проводил некоторые свои бои с гипсом в перчатках, чтобы наносить больший вред соперникам.

«Конечно он знал, что делает. Он надевал перчатки и не знал, что там? Конечно, он знал. А как вы думаете? Я считаю, что он это знал, он мошенник.

Я не мог поверить, что победил такого большого и сильного человека. Но знаете, я не хотел его уничтожить и навредить ему, ведь это уже не бокс», – сказал Пакьяо.

Ранее легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо высказался о предстоящем бое между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканским боксером Саулем Альваресом.

sport.ua