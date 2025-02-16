Рейтинг самых богатых боксеров за 2024 год. Кто опередил Усика?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Обнародован рейтинг самых богатых боксеров за 2024 год от известного спортивного портала Sportico.

Возглавил рейтинг британский супертяжеловес Тайсон Фьюри, который за 2024 год заработал 147 миллионов долларов. На второй строчке идет украинский боксер Александр Усик, который дважды одолел «Цыганского короля» в прошлом году и заработал 122 миллиона долларов.

Не третьей строчке разместился мексиканский боксер Сауль Альварес – 73 миллиона долларов.

В списке также присутствуют Энтони Джошуа (60 млн), Джейк Пол (48 млн) и Наоя Иноуэ 42 млн.

Ранее известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг самых богатых боксеров в истории.

Самые богатые боксеры мира за 2024 год

sport.ua