Экс-чемпион признался, является ли Усик сейчас лучшим боксером в мире

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан (34-6, 21 KO) высказался об абсолютном чемпионе мира в хевивете украинце Александре Усике (22-0, 14 КО).

«Усик является лучшим боксером в мире? Конечно, посмотрите, чего он добился. Он проводит бои с лучшими боксерами, большое уважение ему! Посмотрите на украинских боксеров, они все упорно тренируются, чтобы достичь вершины. У них не так много всего по сравнению с нами, британцами. Они только тренируются, едят и спят, у них совсем другая, гораздо лучшая психология. Я уважаю Усика, он прошел непростое детство и посмотрите чего он достиг», – сказал Хан.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua