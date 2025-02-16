“Я больше не верю в чистый спорт”. Теннисисты комментируют решение о дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера

Сегодня стало известно, что Янник Синнер принял трехмесячную дисквалификацию по соглашению с WADA и не сможет выступать в Туре до 4 мая



Некоторые коллеги итальянца по туру раскритиковали исход этого допингового кейса, отметив, что соглашение выглядит слишком удобным для Янника Синнера. Напомним, что Синнер в этом году сыграл один турнир – стал чемпионом Australian Open. Его победная серия в данный момент составляет 21 матч, а отрыв от второго и третьего места в рейтинге позволяет ему сохранить свой статус первой ракетки до окончания дисквалификации.

Лиам Броди: “Не догадывался, что ты можешь достичь мирового соглашения по допинговой дисквалификации… Интересно. Кажется, как раз вовремя для Ролан Гаррос?”

Ник Кириос: “Сначала WADA выходит и говорит, что это будет бан на 1-2 года. Очевидно, что команда Синнера сделала все, что в ее силах, чтобы просто принять трехмесячную дисквалификацию, не потеряв ни титулов, ни призовых. Виновен или нет? Печальный день для тенниса. Честности в теннисе не существует. Я знаю, что многие игроки сейчас чувствуют себя так же […] Печальный день для меня – человека, который играл в теннис с 7 лет, боролся с множеством травм и отдал кучу сил этому спорту. Я молюсь, чтобы дети, которые играют в этот спорт, делали это правильно”.

Тим Хэнмен (экс-четвертая ракетка мира и эксперт канала Eurosport): “Прежде всего, я не думаю, что он каким-то образом пытался мошенничать на любом этапе, я в это не верю. Однако, когда я прочитал это заявление сегодня утром, оно показалось мне немного слишком удобным. Победить на Australian Open, а дальше пропустить 3 месяца в туре, получив право сыграть на Ролан Гаррос… Не может быть лучшего тайминга для Синнера. Но я все еще думаю, что для спорта это довольно неприятное послевкусие. Когда вы имеете дело с допингом в спорте, все должно быть черно-белым, бинарным, положительным или отрицательным, запрещенным или не запрещенным. Когда же вы читаете такие слова, как «урегулирование» или «соглашение», возникает ощущение, что состоялись переговоры, и я не думаю, что это понравится игрокам и болельщикам.”

Стэн Вавринка: “Я больше не верю в чистый спорт…”

Отметим, что в защиту итальянца выступил уже завершивший свою карьеру испанец Фелисиано Лопес, который ответил на твит Стэна Вавринки: “Я верю [в чистый спорт], Стэн. Совершенно ясно, что он не делал ничего, чтобы улучшить свои результаты, это доказано. Он берет на себя всю ответственность за чужую ошибку и, соответственно, три месяца дисквалификации. Более длительная дисквалификация сделала бы спорт чище? Я так не думаю”.

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