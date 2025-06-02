Ролан Гаррос. Буассон сенсационно победила третью ракетку мира Пегулу на пути в четвертьфинал

Лоис Буассон продолжает свое выступление на Открытом чемпионате Франции



Париж, Франция • 25 мая – 8 июня • грунт • €23,485,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертый круг

Лоис Буассон (Франция, WC) – Джессика Пегула (США, 3) 3:6, 6:4, 6:4

Французская теннисистка, занимающая 361-е место в мировом рейтинге, впервые обыграла соперницу из топ-5 и впервые вышла в четвертьфинал на турнире Grand Slam. Отметим, что для Буассон это первое участие в основе соревнований такого уровня.

Лоис Буассон стала первой представительницей Франции в четвертьфинале женского одиночного турнира на Ролан Гаррос с 2017 года, когда до этой стадии дошли Каролин Гарсия и Кристина Младенович.

Также француженка – всего вторая обладательница wild card на турнире в Париже, которая сыграет в четвертьфинале. Первой была ее соотечественница Мари Пирс в 2002 году.

Следующей соперницей Буассон будет шестая ракетка мира Мирра Андреева (-).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua