Игрок сборной Украины: «Даже не хочу возвращаться к этому кошмару»

IIHF.Бронзовые призеры: Станислав Садовиков (слева), Даниил Трахт, Илларион Куприянов

Нападающий сборной Украины Станислав Садовиков спустя некоторое время дал интервью сайту своего клуба чешского «Злина», где поделился чувствами о минувшем ЧМ-2025 в дивизиона IA в Румынии, где «сине-желтые» сохраняли надежды на выход в элитную группу до последнего матча.

«Мы ехали на чемпионат с задачей остаться в этой группе и получить новый опыт на этом уровне. Мы эту задачу выполнили, – говорит Садовиков. – По ходу турнира нам удалось выиграть три матча против Италии, Польши и Румынии. Мы были близки к итоговому второму месту, что вывело бы нас в элитную группу, но нам немного не повезло. Самым сложным получился последний матч против Японии. Как сказал сам тренер – половина команды не выполнила свои задачи, из-за чего мы проиграли. Так что у меня смешанные чувства – с одной стороны, мы довольны выступлением, с другой – разочарованы упущенной возможностью.

Я думаю, что уровень игроков нынешней сборной Украины вырос за счет того, что практически все они играют в европейских клубах. Мы достигли самого большого успеха за последние годы, но при этом потерпели неудачу в ключевой игре. Я даже не хочу возвращаться к этому кошмару».

Напомним, что две путевки в высший дивизион ЧМ-2026 завоевали сборные Великобритании и Италии.

sport.ua