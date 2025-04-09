Испанские СМИ: Рафаэль Надаль во второй раз станет отцом

Пресса сообщает, что экс-тенисист и его жена Мэри ждут второго ребенка



В среду эту информацию опубликовало издание Semana. Журнал показал фотографии жены Рафаэля Надаля, у которой виден округлый живот. Позже другое испанское издание HOLA сообщило, что подтверждает эту информацию. По словам СМИ, Мария Франциска находится на пятом месяце беременности.

Официального комментария от семьи Надаля нет.

Напомним, что у Рафаэля и Мэри, которые вместе уже почти 20 лет, есть сын Рафа-младший, которому 2,5 года. 10 октября прошлого года теннисист завершил свою профессиональную карьеру.

“Семья для меня – это все, – сказал тогда Надаль в прощальном видео, – Мэри, я благодарю тебя за все, что ты сделала. Я считаю, что ты была моим идеальным спутником на этом пути на протяжении всех этих лет моей карьеры. Каждый день возвращаться домой и видеть, как растет мой сын, было силой, которая действительно поддерживала меня и давала энергию продолжать”.



btu.org.ua