Ванкувер Кэнакс установили уникальный рекорд НХЛ на годы

Getty Images/Global Images Ukraine. Кифер Шервуд

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» победил в овертайме «Даллас Старз» со счетом 6:5.

Этот матч войдет в историю лиги, поскольку запомнился уникальной победой канадцев.

«Ванкувер» стал первой командой в истории НХЛ, сумевшей выиграть матч, проигрывая с разницей в три шайбы за одну минуту до конца основного времени игры!

Даллас комфортно побеждал 5:2 в домашней игре, но шайбы Аату Рати (59:00) и Пьюса Сутера (59:30 и 59:53) перевели игру в овертайм, где Кифер Шервуд принес «Ванкуверу» историческую победу.

Ранее на сайте писалося, что Давид Пастрняк обновил рекорд НХЛ для чешских хоккеистов.

sport.ua