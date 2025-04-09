Ванкувер Кэнакс установили уникальный рекорд НХЛ на годы

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» победил в овертайме «Даллас Старз» со счетом 6:5.
Этот матч войдет в историю лиги, поскольку запомнился уникальной победой канадцев.
«Ванкувер» стал первой командой в истории НХЛ, сумевшей выиграть матч, проигрывая с разницей в три шайбы за одну минуту до конца основного времени игры!
Даллас комфортно побеждал 5:2 в домашней игре, но шайбы Аату Рати (59:00) и Пьюса Сутера (59:30 и 59:53) перевели игру в овертайм, где Кифер Шервуд принес «Ванкуверу» историческую победу.
Ранее на сайте писалося, что Давид Пастрняк обновил рекорд НХЛ для чешских хоккеистов.