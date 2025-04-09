Иваса заменит Ферстаппена в первой тренировке

В Red Bull Racing сообщили о замене в составе в первой тренировке Гран При Бахрейна. Вместо Макса Ферстаппена за руль RB21 сядет Аюму Иваса.

Для японского гонщика это будет третий опыт участия в официальном гоночном уик-энде. В 2024-м Иваса выезжал на трассу в первой тренировке Гран При Японии в составе Red Bull Racing и в первой тренировке Гран При Абу-Даби за рулём машины команды RB (нынешняя Racing Bulls).

«Аюму Иваса будет пилотировать машину Макса в первой тренировке гоночного уик-энда в Бахрейне», – говорится в коротком сообщении команды из Милтон-Кинса.

В Бахрейне в шести командах произойдут замены в первой тренировке. В Aston Martin Фелипе Другович сядет за руль машины Фернандо Алонсо, в Mercedes Фредерик Вести заменит Джорджа Расселла, в Ferrari – Дино Беганович Шарля Леклера, в Williams – Люк Браунинг Карлоса Сайнса, в Haas – Рио Хиракава Оливера Бермана, и в Red Bull Racing – Аюму Иваса Макса Ферстаппена.

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