Унификация титулов. Боб Арум планирует организовать поединок двух чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Норманн

Влиятельный промоутер Боб Арум планирует организовать титульный поединок в полусреднем весе (до 66,7 кг). Дата и место боя пока не сообщаются.

На ринге встретятся чемпион мира Брайан Норманн (27–0, 21 КО, WBO) из США и его соотечественник Марио Барриос (29–2–1, 18 КО, WBC).

Арум сообщил, что его компания Top Rank начала сотрудничество с бывшим конкурентом – Premier Boxing Champions и ее руководителем Элом Хэймоном, чтобы организовать унификацию титулов в этом дивизионе.

«Он сидит в углу и даже не высовывается оттуда. Чемпионом мира быть круто, но есть много боксеров, которые владеют титулом и при этом неинтересны болельщикам. Моя цель – претендовать на величие», – обратился Норманн к Бариосу.

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sport.ua