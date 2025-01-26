«Титул чемпиона». Непобедимый боксер из Украины рассказал о планах на год

Instagram. Олег Довгун

Непобедимый украинец Олег Довгун (16–0, 5 КО) в эксклюзивном комментарии для Sport.ua поделился планами на 2025 год. Боксер вернулся на ринг после длительного перерыва и одержал победу единогласным решением судей над представителем Венесуэлы Герайдом Бенитесом.

«Решил провести поединок в Колумбии, чтобы получить новый опыт. Было немного тяжело с перелетом. Главное, что одержал победу. Предыдущие бои я проводил в США, поэтому планирую и дальше продолжать выступать там. Думаю, что уже в апреле я смогу провести следующий поединок. Наверное, это будет бой в США. Планируем боксировать с топовыми соперниками.

В этом году хотелось бы провести еще два поединка, остаться в активном обсуждении и побороться за титул чемпиона мира. Многое зависит от того, где продолжит карьеру чемпион моей категории и перейдет ли он в следующий дивизион. Если он примет такое решение, то откроется дверь к титулу и возникнет много новых возможностей», – поделился мнением боксер.

Олег Довгун выступает в полулегком весе (до 57,1 кг). В этой категории титулом владеет мексиканец Рафаэль Эспиноса (24–0, 20 КО), неоднократно заявлявший, что собирается продолжить карьеру в следующем дивизионе.

sport.ua