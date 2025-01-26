Гонщики Porsche второй год подряд победили в Дайтоне

За сорок минут до финиша «24 часов Дайтоны» экипаж Porsche №7 занимал в гонке третью позицию, но после последнего рестарта Фелипе Наср, пилотировавший на этой стадии гонки, перешёл к решительным действиям.

BMW Дриза Вантура он опередил без особого труда, поскольку эта машина была повреждена и уже теряла скорость. Но затем бразилец, который уже побеждал в Дайтоне в предыдущие годы, опередил Porsche №6, и его напарник, Мэтт Кэмпбелл, ничего не мог противопоставить натиску бывшего гонщика Формулы 1.

В итоге Фелипе второй год подряд добыл для команды Porsche Penske победу, причём сделал это весьма впечатляющим образом.

Кэмпбелл не смог удержать вторую позицию, и буквально на последних кругах его обогнал Том Бломквист, британский гонщик Acura Meyer Shank Racing. Но в любом случае на подиум поднялись два экипажа Porsche.

В категории LMP2 гонку выиграла американская команда Tower Motorsports, за которую выступал Себастьен Бурдэ (в своё время тоже отметившийся в Формуле 1) вместе с напарниками в лице Себастьяна Альвареса, Джона Фарано и Йоба ван Уйтерта.

В классе GTP Pro первое место занял экипаж №65 команды Ford Multimatic Motorsports на Ford Mustang GT3 в составе Кристофера Миза, Денниса Ольсена и Фредерика Ферфиша.

Среди экипажей самой многочисленной категории GTD первенствовали гонщики канадской команды AWA, выступавшие на Chevrolet Corvette Z06 GT3.R – Мэтт Белл, Орей Федани, Ларс Керн и Марвин Киршхёфер.

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